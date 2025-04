Capitale della Cultura, Legacoop: «Rafforzare il sistema Romagna»

FORLI’. Bene “la decisione dei Comuni di Forlì e Cesena di sottoscrivere una candidatura condivisa per la Capitale italiana della Cultura 2028” che comunque “può essere spesa in concreto per rafforzare il sistema Romagna, sfruttando al massimo i tanti eventi di alto livello che attraversano il territorio”. Legacoop Romagna oggi loda i sindaci di Forlì, Gian Luca Zattini, e Cesena, Enzo Lattuca “per la capacità che hanno dimostrato di andare oltre i campanili, mettendo al primo posto l’interesse delle nostre comunità e la volontà di valorizzare le energie in campo”. La centrale cooperativa romagnola, che si mette a disposizione, ci tiene a ricordare che le imprese culturali del territorio associate a Cooperdiem, Atlantide, Ebla, Aidoru, Edit 91 (Una Città), Faenza Teatro e Danza, Formula Servizi, Novacoop, Sillaba, Sunset, Tiresia Media, Unica “sono state in primissima fila nel sostenere questa necessità, con un appello pubblico che ha coinvolto tutti i campi in cui opera il sistema cooperativo: teatro, audiovisivo, comunicazione ed eventi, gestione museale, editoria libraria, conservazione del patrimonio culturale e letterario”. Quella che Legacoop Romagna propone quindi, “è una rappresentazione forte e coesa delle numerose eccellenze culturali, artistiche e sociali del territorio, a partire dai contenitori culturali”. Cooperare, si aggiunge, “è sempre la strada giusta. Siamo orgogliosi di aver contribuito ad un processo di integrazione che, anche grazie alla spinta dal basso, di chi opera nel settore, è riuscito ad andare oltre ogni tipo di polemica e meschinità iper localistica”.

Legacoop Romagna insomma si mette a disposizione, con le cooperative culturali associate, “per contribuire a studiare una candidatura convincente e che sia in grado di proiettare a livello nazionale i tanti punti di forza del nostro territorio”. Di certo, aggiunge la centrale “si apre la grande opportunità politica di una progettazione pluriennale, che sia in grado di mobilitare le migliori energie delle nostre comunità per definire le strategie che ci attendono da qui ai prossimi anni”.