Capitale della Cultura, Di Maio: «Impossibile la candidatura unica ma serve unione”

«Una candidatura plurima non è prevista dalle norme, serve un Comune capofila e l’altro che sia co-protagonista, anche per raccogliere tutto il territorio». Lo ricorda Marco Di Maio, ex parlamentare forlivese che già nel 2018 lanciò l’idea di Forlì capitale della cultura.

«Chi si rifà all’accoppiata Bergamo-Brescia – sottolinea Di Maio – deve ricordare che quella fu una norma specifica per quelle due città perchè erano state il cratere della pandemia da Covid con migliaia di morti: per legge divennero capitali della cultura, non ci fu la giuria che si doveva esprimere, manifestazioni di interesse. L’unico modo per candidare due città a livello legislativo sarebbe che il Parlamento approvasse una norma che aggiunga una deroga alla legge del 2014 che istituisce la capitale della cultura la possibilità di candidatura plurima, però i tempi sarebbero strettissimi, anzi saremo già in ritardo per il 2028. E poi Forlì e Cesena non sono le uniche città colpiti dall’alluvione».

Insomma la strada è quella di un Comune capofila. Neanche la candidatura come Provincia è percorribile perchè la legge dice che possono partecipare Comuni, Unioni dei Comuni e città metropolitane. La presentazione di una doppia candidatura sarebbe rigettata come già accaduto per Gravina e Altamura per il 2027. «A livello tecnico giuridico non ci sono possibilità – chiarisce l’ex parlamentare –, a livello politico ci sono mille modi per tenere insieme le due città, come spero. L’unico modo è avere una candidatura con Forlì come capofila e Cesena come co-capoluogo, co-candidata. Sarà comunque la sostanza che conta».