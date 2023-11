Buonguerrieri presidente provinciale Fdi

Alice Buonguerrieri è stata eletta presidente provinciale di Fratelli d’Italia. È successo nel corso del congresso andato in scena ieri all’Hotel Globus, al termine del quale è uscita la nuova direzione del partito per Forlì-Cesena. «Mi sono candidata alla presidenza provinciale con l’obiettivo di proseguire nel lavoro intrapreso – ha spiegato Buonguerrieri – È stato un congresso unitario, segno, mi piace sottolinearlo, di grande coesione, di unità di intenti che mi inorgoglisce e responsabilizza. Segno anche dell’apprezzato lavoro fatto finora che, lo dico con grande chiarezza, non è frutto dell’impegno di una sola persona ma di una comunità di persone che condividono idee, visioni, valori che sono quelli rappresentati nel tempo dalla Destra italiana e oggi da Fratelli d’Italia. Ci faremo trovare pronti per le elezioni comunali del 2024, in cui confermeremo i nostri sindaci uscenti e vinceremo in tutti gli altri comuni in cui ancora si vive bene, ma, occorre dirlo con chiarezza, nonostante e non grazie al Pd».