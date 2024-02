Briglia sul Rabbi, ultimati i lavori a San Lorenzo

Ultimati a San Lorenzo in Noceto i lavori di somma urgenza per la sicurezza della briglia Calanco e del tratto di alveo del fiume Rabbi, interessati dal dissesto post alluvione. Si tratta di opere dal valore complessivo di 2 milioni 200mila euro, cui seguirà in primavera la seconda parte di lavori, grazie a un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro stanziati dall’ordinanza 8 del commissario straordinario per la ricostruzione. «Quanto accaduto alla briglia di San Lorenzo è uno dei simboli dell’alluvione del 2023 e delle trasformazioni del territorio che quell’evento ha portato con sé – commenta Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile –. Qui la forza delle acque ha cambiato il corso del fiume e travolto un’infrastruttura idraulica dalla storia secolare. Il ritorno alla normalità passa anche dall’importante cantiere appena concluso, che sarà completato con le opere della prossima primavera».

L’articolo completo sul Corriere in edicola