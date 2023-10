Biker contro un albero, operaio si rovescia con l’escavatore: pomeriggio con tanti interventi per il Soccorso alpino

Intenso pomeriggio per il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. In poche ore si sono registrati tre interventi che hanno coinvolto i volontari della stazione monte Falco.

Nel pomeriggio una coppia di bikers si trova lungo il sentiero 247 in località Rocchetta di Rio Petroso (comune Bagno di Romagna, FC) quando uno dei due ha accidentalmente sbattuto contro il ramo di un albero ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi una sospetta frattura alla spalla ed escoriazioni sul corpo. Il compagno ha attivato i soccorsi e sul posto sono giunte due squadre della stazione monte Falco mentre per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliRavenna. L’elisoccorso ha calato in sito il personale tecnico e sanitario che, insieme agli operatori del Soccorso Alpino e a quelli dell’ambulanza di S.Sofia, hanno imbarellato il ferito che è stato recuperato a bordo con il verricello. L’uomo, classe 1977 residente a Castel San Pietro Terme, è stato elitrasportato all’ospedale di Cesena.

Il secondo intervento si è svolto nel comune di San Benedetto in Alpe (in zona monte Gemelli): un uomo stava lavorando lungo una strada secondaria su un escavatore quando il mezzo si è ribaltato ed è caduto in una scarpata. Per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliBologna: giunto sul posto ha sbarcato, con pattino a terra, il Tecnico di Elisoccorso (del Soccorso Alpino) ed il personale sanitario che, insieme agli operatori dell’ambulanza 118 di Rocca e i Carabinieri Forestali di San Benedetto in Alpe, hanno posizionato il paziente sulla barella e lo hanno imbarcato sul velivolo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cesena per ricevere le cure del caso.

Si concludono gli interventi della giornata con una storia a lieto fine per una coppia che si trovava all’interno del Parco Foreste Casentinesi (frazione San Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna, FC): marito e moglie erano in escursione in MTB su una strada forestale quando si sono divisi per un breve tratto. Il marito non vedendo la moglie al luogo di appuntamento raggiunge il punto di chiamata 6011 e contatta i soccorsi: sul posto giungono due squadre del Soccorso Alpino che iniziano a perlustrare la zona. Fortunatamente poco dopo l’uomo comunica che la donna è stata ritrovata ed è priva di problematiche sanitarie e rientrano in autonomia alla macchina.