Bertinoro. Il candidato sindaco Filippo Scogli: «Qui ho imparato il valore della comunità» FOTOGALLERY

«Qui a Santa Maria Nuova sono nato e cresciuto, ho formato il mio percorso professionale e lavorativo e ho imparato il valore della comunità. Con questo spirito mi presento come candidato sindaco di Bertinoro». Così Filippo Scogli, candidato per la coalizione di centro sinistra nella lista “Insieme per Bertinoro”, ha ufficialmente aperto la campagna elettorale. Lo ha fatto ieri pomeriggio, all’interno del bar Retro di via della Palestra 133, davanti ai massimi esponenti dei partiti che lo sostengono, ovvero Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Psi e Movimento 5 stelle. In prima fila, c’era anche il presidente della Regione, Michele de Pascale così come l’ex sindaca, Gessica Allegni che ora ricopre il ruolo di assessora regionale. Il programma elettorale è ancora da scrivere poiché, ha assicurato, sarà frutto anche degli incontri che porterà avanti sul territorio comunale. Ci sono, tuttavia, già diversi punti cardine che lo sostengono, tutti in continuità con il programma elettorale dell’amministrazione Allegni dove aveva la delega ai lavori pubblici. Non a caso, un capitolo importante è dedicato alla viabilità e le infrastrutture.

«Per quanto riguarda Santa Maria Nuova – ha detto – via Santa Croce attraversa tutto il centro urbano ed è doveroso procedere con un progetto che preveda la ciclabile, da via Fonde fino a San Pietro in Guardiano, da realizzare a stralci. Ci muoveremo per trovare i fondi per finanziare la pista ciclabile sulla via Emilia e i golfi di fermata a Capocolle. Nel prossimo mandato – prosegue – mi piacerebbe vedere realizzata la rotatoria sulla via Nuova per dare respiro alla zona industriale». Tra le altre priorità, mantenere le strade in buono stato con una manutenzione continua, la riqualificazione dei magazzini di largo Cairoli a Bertinoro che potrebbero diventare contenitori culturali. Per quanto riguarda il capitolo scuola, «terminati i lavori alle elementari Francesco Rossi – ha detto -, si potrebbe valutare di lavorare su un progetto serio di accorpamento dei plessi scolastici». Due sono i temi che interessano direttamente Fratta Terme: pensare ad una viabilità alternativa dedicata ai mezzi pesanti e rilanciare lo stabilimento termale, struttura in mano al tribunale rispetto alla quale sembra che l’ultima asta si sia conclusa positivamente. «Se sarò eletto sindaco – rivela Scogli – Sara Londrillo sarà la mia vice».

«Filippo sa ascoltare, ci mette la faccia e sa prendersi le responsabilità», ha detto Allegni. «Sono convinto – ha aggiunto il presidente della Regione – che Bertinoro abbia l’opportunità di avere un sindaco innamorato del proprio territorio. Abbiamo respirato la sua passione e la voglia di mettersi in gioco».