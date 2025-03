Avis Forlì, ecco il nuovo consiglio direttivo

A Forlì nel corso dell’assemblea ordinaria annuale ed elettiva sono emersi i nomi dei 17 componenti del Consiglio direttivo dei prossimi 4 anni. I lavori sono iniziati con la presentazione della relazione associativa del Consiglio direttivo uscente, alla quale ha dato voce il presidente Roberto Malaguti. Dai 3400 donatori di inizio 2021, l’Associazione è passata a contarne quasi 4800 a fine 2024 (con un incremento superiore al 40%). Un’azione che si è sviluppata lungo le linee direttrici delle parole chiave “giovani”, “cultura” e “salute”.

“Faccio mia – ha detto Malaguti – una metafora molto incisiva: ‘le radici devono avere fiducia nei fiori’. Per la costruzione dell’Avis del futuro abbiamo infatti individuato due concetti guida: la ‘fiducia’ di innovare e lasciare spazio a chi guiderà l’Associazione e la ‘cura’ di ciò che Avis simboleggia: una realtà forte che nel 2027 festeggerà il centenario a livello nazionale e che, a livello locale, si appresta a celebrare i 90 anni nel 2026”.

Anche sul piano delle donazioni, l’Avis Comunale di Forlì si riconferma sempre in crescita, come ha sottolineato il dottor Marco Gentile, Responsabile dell’Unità di Raccolta di Forlì. Lo scorso anno, le donazioni totali raccolte sono state infatti 13.253, con un incremento di 2151 unità rispetto a quelle registrate nel 2020 (anno precedente rispetto al mandato appena concluso), quando le donazioni si attestavano a 11.102. Non è da trascurare, rispetto a questo dato, il fatto che il 48% dell’aumento riguardi le donazioni di plasma. Alla fine dello scorso anno, i donatori attivi nell’intero comprensorio forlivese erano quasi 7mila, un traguardo notevole che si accompagna al numero dei nuovi donatori effettivi al 31 dicembre 2024, che sono stati 707 (rispetto ai 40 del 2020). Rilevante anche il dato relativo agli esami per i nuovi donatori effettuati nel 2024 (1433), rispetto a quelli svolti nel 2020 (835). Il dottor Gentile non ha mancato di ricordare gli essenziali risvolti terapeutici derivanti dalla donazione di plasma e di lanciare un messaggio di ottimismo per il 2025: nei primi due mesi dell’anno in corso le donazioni hanno già superato di 84 unità quelle del 2024 relative ai mesi di gennaio e febbraio.