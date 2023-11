Debutta in commissione consiliare il Piano urbanistico generale (Pug), introdotto dalla legge regionale 24 del 2017. In buona sostanza, il nuovo strumento ha previsto la decadenza dei piani precedenti e un regime transitorio, che è quello di cui si stanno avvalendo le attuali grandi estensioni urbane come quella di Pieve Acquedotto (al momento sono 12 i piani attuativi in itinere, 23 quelli approvati non convenzionati, 157 quelli approvati convenzionati e 7 gli accordi operativi in deposito il cui termine scadrà nell’aprile 2024), che ha portato la città mercuriale a consumare dal 2016 al 2022 bene 155,56 ettari in più di suolo. Sembra una corsa contro il tempo, perché l’approvazione del Pug porterà alla fine del regime transitorio e da quel momento la città potrà espandersi solo del 3% (circa 91 ettari) fino al 2050, per poi arrivare all’obiettivo di crescita zero dal 2050 in poi.