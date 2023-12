Amministrative nel Forlivese, FdI inizia a scoprire le carte: incognita Premilcuore e Tredozio

Sale la febbre in vista delle elezioni amministrative del 2024 che coinvolgeranno anche 10 Comuni del comprensorio forlivese. Il centrodestra, forte della tenuta e dei risultati raggiunti da Fratelli d’Italia nel 2022, inizia a scoprire le proprie carte. Rimane, però, la preoccupazione per Premilcuore e Tredozio, anche se si cercherà di trovare una soluzione rispetto alle situazioni che si sono venute a creare in questi cinque anni di mandato.

Ma andiamo con ordine. «Contrariamente a quanto sta accadendo a Forlimpopoli all’interno del centrosinistra – spiega Luca Bartolini, coordinatore di Fratelli d’Italia nel Forlivese –, cercheremo di confermare laddove possibile le esperienze di questi ultimi cinque anni. Per Forlimpopoli, invece, siamo al lavoro anche se è presto per fare nomi. Così come sono partiti i ragionamenti, insieme alle altre forze del centrodestra, anche per gli altri Comuni». A Forlimpopoli infatti il Pd sta mettendo in discussione la candidatura di Milena Garavini, sindaca uscente e disponibile a correre per un secondo mandato. Il rischio è quello di una frattura visto che la prima cittadina è determinata a non fare un passo indietro, il che potrebbe voler dire consegnare una delle ultime roccaforte del centrosinistra in mano al centrodestra.

Attualmente il centrodestra si trova alla guida di Predappio e Rocca San Casciano. «In questo caso, credo, che verrà fatta una scelta in continuità - prosegue Bartolini -. Se a Predappio cinque anni fa eravamo una novità, ora che siamo arrivati in fondo alla legislatura possiamo dire che le persone hanno potuto apprezzare il cambiamento».

Restano i nodi Premilcuore e Tredozio. Nel primo caso si tratta di un problema tutto interno alla Lega visto che la sindaca Ursula Valmori ha sfiduciato recentemente l’assessore Sauro Baruffi, anche lui leghista. A Tredozio, invece, la situazione è differente. La prima cittadina Simona Vietina da poco è diventata coordinatrice regionale della Democrazia Cristiana. In questo caso, tra l’altro, bisognerà capire se la sindaca deciderà di correre per un terzo mandato.

«Qui c’è un sindaco che non è più riconducibile al centrodestra - prosegue il coordinatore di Fratelli d’Italia -. Confermo che c’è preoccupazione per quanto riguarda Premilcuore e Tredozio, ma sicuramente cercheremo di trovare una soluzione condivisa anche alla luce delle situazioni che si sono venute a creare».

Il centrodestra allo stesso tempo dovrà fare i conti con gli avversari del centrosinistra che attualmente governano Meldola e Modigliana. «Ci presenteremo con progetti credibili per dare un’alternativa - precisa Bartolini -. A differenza di cinque anni fa lo faremo compatti, è l’unico modo per vincere e i fatti lo hanno dimostrato con Castrocaro e di recente con il risultato di Galeata». Il riferimento è proprio a Meldola e Modigliana, quest’ultima con una tradizione di esperienze legate al centrodestra. Nel 2019 fu eletto sindaco Jader Dardi per il centrosinistra, allora il centrodestra si spaccò. Stessa cosa accadde a Meldola, la vittoria di Roberto Cavallucci fu agevolata dalla scissione in due liste del centrodestra proprio perchè due componenti (Ermano Giunchi e Cristina Bacchi, ndr) della lista che aveva portato all’elezione di Gian Luca Zattini nei dieci anni precedenti, decisero di dividersi e correre singolarmente.

Santa Sofia, invece, merita un ragionamento a sè. In casa Pd ancora non è chiaro se l’attuale sindaco, Daniele Valbonesi, è disponibile ad un terzo mandato. Il primo cittadino potrebbe avere mire in Regione e passare la mano ad uno dei suoi due assessori, Ilaria Marianini e Matteo Zanchini. Fermo restando che Valbonesi non ha ancora sciolto le riserve, in questo caso il centrodestra dovrà fare grandi sforzi. «Cinque anni fa non siamo riusciti nemmeno a comporre la lista - conclude Bartolini -, questa volta siamo già al lavoro per presentarci con un progetto credibile».

Resta fuori Civitella, anch’essa al voto nel 2024. Qui l’esperienza dell’attuale sindaco Claudio Milandri è legata ad una lista civica e il diretto interessato avrebbe tutte le carte in regola per correre per la terza volta, ma ufficialmente non è stata data ancora la disponibilità.