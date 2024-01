Alluvione in Romagna. Rapporto Aon: nel 2023 sesta catastrofe per danni nel mondo, bassa protezione assicurativa

MILANO. L’alluvione della Romagna del maggio scorso è il sesto evento catastrofale del 2023 a livello mondiale per perdita economica, per una valore di 9,8 miliardi di dollari. A dirlo è Aon, multinazionale attiva fra le altre cose nei servizi di consulenza legati al rischio, nel suo rapporto annuale che evidenzia anche come solo 600 milioni di dollari di queste perdite fossero assicurate, pari a poco più del 6% del valore totale. Un dato molto basso se rapportato al 31% medio a livello mondiale. Nella triste classifica al primo posto c’è il terremoto in Turchia con oltre 59mila morti e una perdita di 92,4 miliardi di dollari (5,7 assicurati). A seguire le inondazioni in Cina (370 morti) con 32,2 miliardi di dollari di danni (1,4 coperti), l’uragano in Messico (52 morti, 15,3 miliardi di danni e 2,1 coperti), la siccità di Brasile, Argentina e Uruguay (15,3 miliardi di danni, 1,0 coperto), la siccità negli Usa (14,0 miliardi di dollari di danno, 6,1 coperti). Dopo il sesto posto dell’Emilia-Romagna ci sono due episodi di forte tempesta convettiva negli Stati Uniti e in Europa e gli incendi boschivi nelle Hawaii.

Aon sottolinea come le perdite economiche globali del 2023 dovute a catastrofi naturali siano pari a 380 miliardi di dollari (erano stati 335 l’anno prima). Per Italia, Slovenia, Croazia, Grecia e Nuova Zelanda si tratta delle maggiori perdite di sempre. In particolare Aon mette sotto osservazione il nord Italia e la zona della pianura padana. «L’effetto del cambiamento climatico», spiega in una nota, «l’aumento di esposizione ai rischi atmosferici e la maggiore urbanizzazione, fanno sÌ che queste regioni siano maggiormente a rischio rispetto al passato».

Pietro Toffanello, Amministratore Delegato di Aon Reinsurance Italia, aggiunge: “I risultati del Report evidenziano la necessità per le organizzazioni, in particolare per quelle attive nei settori più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici e ai fenomeni naturali quali l’edilizia, l’agricoltura e l’immobiliare, di effettuare delle valutazioni lungimiranti per analizzare i trend climatici e mitigarne il rischio, oltre a proteggere la propria forza lavoro. Il settore assicurativo, insieme a quello riassicurativo, svolgono un ruolo cruciale per migliorare la resilienza finanziaria delle comunità e delle aziende, colmando il gap di protezione con prodotti innovativi e sistemi di previsione sofisticati, e mettendo a disposizione i propri dati per facilitare l’accesso al mercato dei capitali e migliorare i processi decisionali».