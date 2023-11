Alluvione, il quartiere San Benedetto di Forlì si tinge di bianco e rosso per ringraziare i volontari

“A sei mesi da quel terribile 16 maggio i residenti del quartiere San Benedetto ringraziano a modo loro i volontari arrivati da tutta Italia esponendo sulle loro case un nastro bianco e rosso i colori della città di Forlì”. Lo scrive in una nota la coordinatrice del Quartiere 9

Foro Boario San Benedetto Loretta Poggi. “Un gesto semplice che racchiude mille parole. Un pensiero affettuoso alle vittime, ai feriti e a tutti coloro che non potranno più tornare alla loro vita di prima. Un incoraggiamento a chi porta ancora i segni dell’alluvione, ma sta impiegando tutte le energie che ha (e anche che non ha) per rialzarsi”.