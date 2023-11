Alluvione, i sindaci del Forlivese pronti a manifestare ancora: “Non abbassare i riflettori”

“Manifestare per vedere soddisfatte” le richieste degli alluvionati forlivesi è “un legittimo diritto dei cittadini e dei loro rappresentanti”. I sindaci di Bertinoro, Modigliana, Forlimpopoli e Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, Gessica Allegni, Jader Dardi, Milena Garavini e Daniele Valbonesi, replicano così alle prese di posizione di Luca Bartolini di Fratelli d’Italia. Certo, proseguono, l’ordinanza 13 del commissario Francesco Paolo Figliuolo, che ha riconosciuto ai Comuni “una prima e consistente parte delle risorse per la ricostruzione”, ha anche “reso evidente la dimensione del disastro ambientale”. E tra “i bisogni della popolazione” c’è anche quello di “vedere riconosciuti i danni che hanno subito nelle loro abitazioni o nelle loro attività”. Dunque i sindaci sono pronti a manifestare “ancora, se sarà necessario, perché fra le tante responsabilità degli amministratori c’è anche quella di essere al fianco dei propri cittadini”. La richiesta è di “non abbassare i riflettori sulla condizione di estrema sofferenza in cui molti alluvionati continuano a trovarsi”, serve infatti “maggiore velocità” dopo “i ritardi causati dal governo nella nomina del commissario e di conseguenza delle risorse per le somme urgenze, arrivate nel mese di settembre”. Le “tante” risorse per i primi interventi di ricostruzione rappresentano “una bella notizia- proseguono- frutto del positivo lavoro della struttura commissariale, ma anche dei sindaci e delle strutture comunali, un impegno enorme”. Infatti, concludono “a fianco delle risorse economiche oggi occorrono anche strutture e competenze tecniche che, come indicato dal commissario per la ricostruzione, debbono affiancarsi alle strutture dei Comuni”.