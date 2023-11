Alluvione. Gli agricoltori di Forlì alla Commissione d’indagine: “Ok i ristori, ma tempi non eterni”. Mancano progetti di messa in sicurezza

I ristori ricevuti per le aziende agricole alluvionate della provincia di Forlì-Cesena sono “un primo spiraglio di ossigeno”, e il presupposto per la ripartenza. E mentre si guarda all’ordinanza della struttura commissariale sulle attività agricole, con cui le aziende aspirano al 100% dei rimborsi sui danni, il timore è che i tempi di ricezione non siano brevi. A spaventare gli agricoltori più di ogni cosa è però il futuro, in assenza, a distanza di sei mesi dall’alluvione, di progetti di messa in sicurezza del territorio, dicono. E’ quanto emerso durante la commissione comunale d’indagine di Forlì sull’emergenza alluvione riunita oggi per ascoltare associazioni di categoria del settore agricolo. Alberto Mazzoni di Confagricoltura spiega che si è arrivati, dopo i diversi mesi, al momento in cui “si cerca di tornare a normalità. Abbiamo azzerato la produzione e venivamo comunque da una fase non felice, la provincia era stata colpita da gelo, siccità, le abbiamo provate tutte, a Meldola si è avuta persino la presenza delle cavallette”. E poi l’alluvione. “Non possiamo pensare che questi fenomeni ci siano una volta ogni 100 anni- puntualizza- dobbiamo mettere in sicurezza il territorio, è l’unica strada per continuare il nostro lavoro, ma oggi le risposte mancano”. E solo con la messa sicurezza delle campagne “potremo fare investimenti”, anche se, precisa Mazzoni, potrebbero essere le stesse aziende agricole a pagare il prezzo più alto, perché “pensare a casse di laminazione significa il venir meno di un pezzo di territorio”. Mirco Tacconi, Responsabile Caa Cia Romagna, conferma che gli associati sono preoccupati per la mancanza di interventi di ripristino e messa in sicurezza dei terreni.

“Con le precipitazioni della settimana scorsa, i danni principali ci sono stati in Toscana, ma anche zone di Faenza e dell’imolese sono andate sott’acqua, è un problema non risolto”, dice. Sul fronte sicurezza, allarga le braccia anche Mattia Tampieri, Copagri: “Più di dire alle istituzioni che oltre i ristori chiediamo di rivedere la struttura di territorio, non possiamo fare altro. E la Regione non è pronta”. Batte lo stesso chiodo Armando Strinati di Legacoop Romagna: “La manutenzione e il ripristino in sicurezza dei corsi acqua sono importanti tanto quanto la rete viaria- sottolinea- dobbiamo investire in impianti di bonifica e prendere consapevolezza che sono in atto cambiamenti climatici”. Tra le proposte, Legacoop Romagna suggerisce la creazione di “un fondo per il cambiamento climatico da alimentare con risorse da destinare a chi nel tempo può subire danni a seguito di eventi estremi”. Infine, Renato Lelli, Agci, sottolinea come legato a tutto il mondo produttivo, ci sia l’aspetto delle frane che limitano la viabilità: “Sono ben 56.000 le frane censite dalla Regione- spiega- e alcune hanno bisogno di interventi complessi, ci vogliono risorse”. Compito di associazioni e istituzioni è quindi “mantenere alta l’attenzione su di noi, perché con il tempo si aggiungono altri eventi, altri territorio- vedi la toscana- e il rischio è che i nostri problemi alla fine non siano risolti appieno”. Altro tema sentito è appunto l’ordinanza del commissario Figliuolo sui ristori per strutture e infrastrutture agricole, promossa ma con riserva dalle categorie. “Che sia tutto bello non lo possiamo dire- chiarisce Mazzoni- qualcosa può essere delineato meglio sul territorio, ma è comunque un provvedimento che vuole stare a fianco delle aziende”.

Per Tacconi, l’ordinanza del commissario è vista come “un paracadute in cui ci cadrà tutto quello che non è rientrato in altri ristori o bandi”. Fatto positivo, chiosa, è che lo stesso Figliuolo ha assicurato che il testo non è blindato ma si potrà modificarlo “per far rientrare casistiche che non ci sono”. Matteo Mattarelli di Consulenza agricola auspica che al più presto arrivino, rispetto l’ordinanza, direttive precise sulle modalità di presentazione delle domande tramite programma Sfinge. Lelli fa poi notare come i tempi per i ristori siano lunghi per le aziende: “Una volta presentate le domande, che siano esaminate sia dalla struttura commissariale, sia dai comuni, c’è un procedimento in corso e, a mio giudizio, prima della metà del prossimo anno i soldi non arriveranno”. Sul provvedimento del commissario interviene infine anche l’assessore alla politiche agricole Marco Catalano, assicurando che si farà portavoce dei “vuoti interpretativi” evidenziati dalle categorie “al tavolo dei grandi”.