Dopo i nuovi episodi alluvionali di settembre e ottobre in Romagna, la prossima settimana tornerà il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Il generale visiterà mercoledì 9 ottobre Premilcuore e Portico, gli unici due comuni della Romagna in cui ancora non si era recato dopo l’alluvione del maggio 2023.