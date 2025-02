Alluvione, a Forlì valvole di non ritorno contro gli allagamenti

FORLI’. Per cercare di arginare il rischio di allagamenti e il “rigurgito” dalle fogne in caso di maltempo, in via Isonzo a Forlì è partita l’installazione delle valvole di non ritorno. Si tratta di una sorta di sportello montato sulla parte finale delle condotte che fa entrare l’acqua e il fango ma non li fa uscire. Le valvole, ricorda il Comune, sono finanziate con risorse Pnrr e in questi giorni, appunto, i tecnici di Hera le stanno montando lungo via Isonzo, “una delle zone più critiche della città dal punto di vista fognario, soggetta a ricorsivi allagamenti”. Le valvole clapet saranno tre in via Isonzo e una nel Parco Urbano e “contribuiranno a migliorare in maniera significativa il sistema di drenaggio urbano nel perimetro di via Pelacano e via Isonzo, nel quartiere San Benedetto”, precisa il Comune. Del loro funzionamento si è parlato nel corso di un incontro in Municipio lunedì mattina, tra i rappresentanti del Ctq 4, i tecnici di Hera e l’assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta.

«Le valvole di non ritorno sono volgarmente degli sportelli, fissati sulla parte finale del condotto fognario, che consentono all’acqua di uscire ma non di rientrare», spiega l’assessore.

«L’installazione di questi dispositivi, utilizzati per mantenere il flusso unidirezionale di acqua e fango, non azzera il problema, come nel caso di bombe d’acqua, ma certamente contribuisce a garantire una riduzione estremamente significativa del rischio», aggiunge. Nei mesi scorsi, proprio nella zona di via Isonzo e via Pelacano, i tecnici di Hera hanno fatto rilievi sulle tubazioni sotto il livello del fiume, per poi predisporre il cantiere. I lavori si concluderanno nelle prossime settimane, conclude l’assessore che stamattina ha fatto un sopralluogo.