Alluvione, a Forlì un “lavoro immane”: sistemati 130 km di fogne, 40 autospurghi al giorno, 10mila ore di lavoro

Dall’alluvione dello scorso maggio nel territorio comunale di Forlì si sono eseguiti fino a 40 autospurghi al giorno, per 10.000 ore di lavoro complessive e un costo di oltre 1,5 milioni di euro. Sono stati poi canalizzati e ispezionati 130 chilometri di fognature e 140 di fossi e oltre 5.000 pozzetti-griglie-caditoie. E ancora, sono stati circa 220 gli interventi di riparazione su reti, pozzetti e sistemi di raccolta danneggiati. In definitiva, sono ad oggi circa 15.000 i pozzetti puliti, mentre ci vorranno ancora 3-4 mesi per completare l’operazione. Gli interventi di pulizia hanno riguardato e vanno avanti per circa 10 chilometri di tombinature. Ma oggi, grazie a “un lavoro immane” coordinato dall’amministrazione, “le reti fognarie della città, i reticoli idrici stradali, i fossi - di competenza del Comune - sono in ordine e funzionanti”. Giuseppe Petetta, assessore a Mobilità e verde pubblico, affiancato dal collega ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani, dai rappresentanti di Hera e Dedalo, introduce l’incontro per fare il punto sugli interventi compiuti sulle infrastrutture di competenza comunale- reti fognarie e reticoli idrici a seguito dall’alluvione di maggio. Il lavoro, prosegue, è stato possibile grazie alle squadre della Protezione civile, ma “soprattutto con la collaborazione dei gestori di queste infrastrutture comunali con i quali stiamo continuando ad operare giornalmente”, ovvero la società consortile Dedalo, che ha in appalto la gestione delle reti fognarie bianche, ed Hera Spa che ha in gestioni le reti fognarie nere. Tecnici e operatori “hanno operato sul campo nei giorni più difficili anche fino a 20 ore al giorno per ripristinare la funzionalità delle reti compromessa di fanghi dell’alluvione”.

L’assessore Cicognani anticipa che nel prossimo Consiglio comunale si richiederà l’approvazione di più di 4 milioni di euro per spese in somma urgenza per questi interventi di ripristino. A questi si devono sommare 7 milioni spesi in urgenza da Alea per le rimozione dei rifiuti alluvionati, mentre Hera stima 1,5 milioni di euro spesi per i soli autospurghi a Forlì. “Chi dice oggi che le fogne sono sporche- prosegue Cicognani- mette in dubbio non solo il lavoro fatto dall’amministrazione, ma dagli operatori che stanno dando una mano fortissima da inizio dell’emergenza”. Nei giorni scorsi si sono concluse le “verifiche puntuali” su reti fognarie e fossi alla presenza dei coordinatori di quartiere interessati e di molti cittadini al seguito, spiega l’assessore, in cui si è potuto constatare di fatto la pulizia e il ripristino delle loro funzionalità. Il problema vero, rileva poi l’assessore Petetta, è la necessità di una revisione di gran parte della rete, alla luce del “deficit del sistema fognario rapportato agli eventi climatici che è oramai strutturale e generalizzato in tutti i territori”. Infatti, come era stato anticipato anche dal sindaco Gian Luca Zattini qualche giorno fa “la rete fognaria, realizzata 50-60 anni fa- spiega l’assessore- non è in grado di sopportare e di drenare temporali di grossa intensità, che sempre più si manifestano”. E così “abbiamo visto allagamenti a Ca’ Ossi e Vecchiazzano i primi giorni di agosto- rileva- e il 15 settembre invece nei quartieri più colpiti dall’evento di maggio”. Quindi, “è più che comprensibile la preoccupazione e la tensione che si verifica quando sono previsti temporali intensi”, riconosce. Ma “siamo perciò di fronte ad una problema enorme che non può essere risolto in tempi brevi- sottolinea- per il territorio del Comune devono essere redatti progettazioni importanti che hanno necessità di studi idraulici e tempistiche conseguenti”.

A riguardo sono già “in fase di approfondimento” gli studi sulla rete fognaria, con la collaborazione di professionisti ed università, annuncia Petetta, per “mettere in campo al più presto progettazioni per il rinnovo delle reti, a partire dagli isolati e dai quartieri più esposti”. Ma si tratta di un lavoro che “impegnerà le amministrazioni future per i prossimi anni”. Infine, una smentita alle ‘chiacchere da bar’: la rete fognaria di Forlì, sia per fogne nere, che quelle miste e quelle bianche è censita. Idem esiste una mappatura completa per i fossi e i pozzetti. A ribadirlo, nel corso della conferenza stampa, Giorgio Miccoli, responsabile per la provincia di Forlì-Cesena di Hera per le reti idriche e le fognature, e Donata Ravaglioli. Insomma, la rete sotterranea della città è “tutta mappata e censita, dal Comune e da Hera”, ribadisce l’assessore Petetta. E questi archivi saranno il punto di partenza per gli studi finalizzati al rinnovo delle reti.