Alluvione a Forlì, il Comune: “Un ampio consenso per lo sportello Sfinge”

A Forlì “sta riscuotendo un ampio consenso lo sportello di assistenza per tecnici abilitati alla redazione delle perizie necessarie per l’erogazione delle risorse a favore degli alluvionati”. Lo riporta il Comune in una nota. Nella sua prima settimana di operatività, dal 5 al 7 marzo, ha dato risposte a 30 tecnici. 14 appuntamenti sono stati invece licenziati martedì 12 marzo, ulteriori 14 nel corso della giornata di mercoledì 13 marzo e altrettanti sono in previsione per giovedì 14 marzo.

“Dopo la prima settimana di rodaggio – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – lo sportello ha registrato sempre il tutto esaurito, dando prova della sua strategicità e dell’importanza di avere un presidio fisso sul territorio caratterizzato da funzionari della Struttura Commissariale e di Invitalia che conoscono la materia a menadito e che stanno lavorando a pieno ritmo. Le prenotazioni per i prossimi giorni sono già a buon punto e ci aspettiamo che anche le finestre orarie della prossima settimana vengano tutte opzionate.”

“Mi preme ricordare che lo sportello è a disposizione dell’intero comprensorio forlivese” – conclude Petetta. “È già capitato, infatti, che i tecnici di Invitalia e della Struttura Commissariale abbiano ricevuto e risolto pratiche di cittadini non forlivesi, portate avanti da periti specializzati.”

Info e prenotazioni

Lo Sportello è attivo tre giorni a settimana, dal martedì al giovedì, dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 per un periodo iniziale di almeno 4 settimane.

Per info e prenotazioni: tel. 0543.712173 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.30).