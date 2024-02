Alluvione a Forlì, il Comune: “Oltre 600 bonifici da 2.045 euro per i cittadini alluvionati”

Si è conclusa in questi giorni l’operazione di redistribuzione del fondo donazioni a favore delle famiglie alluvionate. Il Comune di Forlì, terminata la fase istruttoria di verifica dei requisiti contenuti nel bando che scadeva il 31 dicembre 2023, ha effettuato più di 600 bonifici dell’importo di 2.045 euro ciascuno ad altrettanti cittadini alluvionati. Lo annuncia il Comune in una nota.

“Ognuna di queste persone dovrebbe già aver visualizzato sui propri conti correnti il bonifico effettuato dalla ragioneria del Comune. Ad eccezione di alcuni beneficiari per i quali abbiamo riscontrato errori di forma nella compilazione dei moduli (n° o intestazione del conto corrente), tutte le operazioni sono andate a buon fine” – dichiarano il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Barbara Rossi. “In ogni caso, i nostri funzionari si sono già attivati per contattare coloro che, involontariamente, hanno fornito dati bancari o anagrafici non corretti. Una volta ‘sanata’ la posizione di queste poche persone, gli uffici provvederanno a riprogrammare i bonifici.”

A conti fatti, la cifra totale liquidata alle famiglie alluvionate ammonta a circa 1 milione 227 mila euro. “Ci tengo a evidenziare le tempistiche dell’operazione. In poco più di un mese le domande sono state istruite, lavorate dai nostri uffici e poi trasmesse alla ragioneria del Comune che ha inserito i dati di ciascun beneficiario ed effettuato i pagamenti lunedì 5 febbraio. Molte famiglie ci hanno contatto per confermare la buona riuscita dell’operazione. Queste sono risorse importanti” - conclude il sindaco - “che permettono di sostenere spese di un certo tipo. Oltre a voler ringraziare tutti i nostri uffici per la rapidità e la trasparenza con cui è stata portata avanti l’intera procedura, ci tengo a menzionare il grande spirito di solidarietà che ha mosso questa raccolta fondi, a cui hanno aderito centinaia di persone, aziende e associazioni italiane e straniere.”