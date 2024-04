Alluvione a Forlì, 11 mesi dopo: “Ho perso casa e attività, ancora fango nel cortile e nessun ristoro”

E’ passato quasi un anno dall’alluvione, eppure i forlivesi colpiti sono ancora alle prese con tante criticità e con la ricostruzione delle loro abitazioni. Insomma, si è risolto poco con quanto è stato fatto fino ad ora. Questo è emerso dalle testimonianze raccontate lunedì sera in occasione del confronto con il candidato sindaco Graziano Rinaldini all’azienda agricola “I nani di Giada”. «Siamo un gruppo di cinque ragazzi a lavorare qui - racconta Giada Pieraccini dell’azienda agricola -. Il giorno dell’alluvione ero in fila a prendere i sacchi di sabbia, quando poi è arrivata la notizia della chiusura della via Emilia ho lanciato un appello sui social per portare via i 140 animali. Con la solidarietà di tanti in 2 ore e mezzo ce l’abbiamo fatta. Oltre all’azienda, che ha subito danni strutturali, è stata alluvionata anche casa mia. Nonostante tutto ci siamo messi in gioco, è partita una raccolta fondi e piano piano siamo riusciti a ripartire. Qui, però, ci sono diverse aziende agricole che hanno subito danni, per cui spero che ci potranno essere sostegni anche per loro per tornare il prima possibile alla normalità». E’ ancora inagibile, invece, la casa di Alessandra Vitali che oltre all’abitazione ha perso anche la sua attività “Piadina più”: «Ho perso tutto, tra l’altro ci sono ancora 4mila metri di area cortilizia pieni di fango da smaltire a mie spese. Per farlo servono 15 camion e per ciascuno sono necessari ulteriori 300 euro per le analisi del materiale fangoso. Nel frattempo ho perso mio padre, non ho potuto accedere ai ristori perché le proprietà erano intestate a lui. E’ assurdo, eppure la firma per l’inagibilità l’ha messa il sindaco di Forlì. Io proverò ad anticipare la successione almeno per accedere a questi ristori, spero che le regole cambino presto». Le difficoltà, quindi, sono ancora tante e complesse. Lo conferma anche la coordinatrice del quartiere San Benedetto, Loretta Poggi: «In quei giorni sono scesa in strada a coordinare i volontari nonostante fossi alluvionata, un’esperienza che mi ha portato tra la gente e oggi come allora mi sento sempre dire che siamo stati fortunati perchè è capitato a maggio e di sera. Questo è lo spirito con cui la gente ha affrontato il dramma, spirito che però a distanza di quasi 11 mesi sta andando verso la rassegnazione di fronte alla difficoltà dei ristori che tardano e alla paura che l’evento possa ripetersi». «Mi ritrovo la casa devastata e con il morale a pezzi - fa eco Cinzia Santini -, in questi mesi abbiamo subito tante prese in giro che non le ricordo neanche tutte. Vorrei solo precisare che il fango ha colpito tutti indistintamente». Tra i ricordi del 17 maggio anche i racconti di alcuni esponenti politici della coalizione di centrosinistra tra cui Sergio Petroncini, Elisa Massa e Michele Fiumi. Non solo gli alluvionati ma anche i volontari che in quei giorni si sono dati da fare che ancora adesso sottolineano che «ai danni materiali si sommano quelli emotivi, di questo bisognerebbe tenerne conto». Il candidato Graziano Rinaldini prova a rassicurare: «Ci sono persone che sono riuscite a sistemare dando fondo alle proprie risorse, anziani e altra gente e imprenditori: tutti hanno molteplici difficoltà a reperire i ristori per via delle complicate procedure e non si capisce perché il Comune non si sia fatto carico di supportare i cittadini. Continueremo a chiedere di semplificare l’iter, inserire i beni mobili danneggiati e i tecnici per supportare i Comuni nella ricostruzione. Oggi a Forlì ci sono tanti cantieri, ma come mai nessuno nelle zone alluvionate? Se toccherà a me essere sindaco bisognerà rifare il piano di protezione civile e rivedere il sistema di allarme per gli eventi catastrofali. Istituiremo un assessorato e una commissione permanente sulla ricostruzione che ci consenta di avere il punto aggiornato sugli interventi del quale faranno parte Regione, Consorzio di bonifica, tecnici e associazioni degli alluvionati».