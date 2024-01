Alea nel Forlivese fa il pieno

I 13 Comuni del bacino forlivese servito da Alea Ambiente continuano la marcia verso la sostenibilità con numeri importanti nel campo della raccolta differenziata. Nell’anno appena trascorso, infatti, se si escludono i mesi di gestione dell’emergenza e dell’enorme quantitativo di rifiuti prodotti dall’alluvione (oltre 20mila tonnellate, più del doppio di quanto solitamente viene gestito in un intero anno), la raccolta differenziata nel bacino servito da Alea Ambiente si conferma all’82%, come da due anni a questa parte, superando già quell’80% fissato come obiettivo per il 2027 dalla Regione Emilia-Romagna nel suo Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate. Positivo anche il dato sul rifiuto secco (indifferenziato) prodotto annualmente da ogni cittadino (79 kg pro capite) e sui rifiuti totali prodotti, circa 440 kg pro capite: anche in questo caso il bacino servito da Alea Ambiente rientra già ampiamente negli obiettivi della Regione per il 2027, fissati rispettivamente in 120 kg/anno e 703 kg/anno.

Sul fronte tariffario i 13 Comuni soci di Alea Ambiente ancora prima degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio, avevano deciso di mantenere invariata per il terzo anno consecutivo la tariffa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche. Una tariffa che si conferma tra le più le basse in Italia, come attestato da un recente studio effettuato da Labelab, società indipendente specializzata in consulenza e progettazione nei settori del ciclo dei rifiuti.