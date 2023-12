Aeroporto di Forlì, il sindaco Zattini: “Alessandri chieda scusa a tutta la città”

“Parole ingenerose, che denotano una totale mancanza di rispetto per la città di Forlì e per chi ha investito e continua a investire risorse importanti in un’infrastruttura che genera ricchezza e posti di lavoro in tutto il territorio.” È durissima la replica del sindaco Gian Luca Zattini alle parole di Pierluigi Alessandri di Confindustria Romagna che aveva affermato che l’aeroporto di Forlì “non ha ragione di esistere” perchè non ha un vero bacino di riferimento.

“Alessandri chieda scusa non solo alla società di gestione dello scalo, ma a tutta la nostra città. Dietro al Ridolfi ci sono imprenditori di grande valore umano che hanno investito soldi propri per riaprire lo scalo e sostenerne la crescita. Quest’Amministrazione ne riconosce e riconoscerà sempre l’impegno economico e l’amore per la città di Forlì. Ci spiace che una persona come Alessandri, membro di spicco di Confindustria Romagna, si sia espresso in questi termini nei confronti di una società che oltretutto è iscritta ad Assoaeroporti, costola associativa proprio di Confindustria. Da parte sua ci aspettiamo una nota di scuse per rispetto di chi lavora e fa di tutto per generare ricchezza non solo a Forlì, ma in tutta la Romagna.” Il Sindaco rivolge poi un’ultima riflessione nei confronti del Presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi: “voglio sperare che le parole di Alessandri non rispecchino l’approccio di un’intera associazione, caratterizzata da imprenditori autorevoli e capaci, portavoce di imprese solide e all’avanguardia. Sono certo che il Presidente, persona intelligente e di buon senso, così come altri membri del direttivo, abbiano già preso le distanze dall’intervento di Alessandri e che in alcun modo le sue parole rappresentino il punto di vista di Confindustria Romagna”.

Anche Confindustria Romagna interviene sul caso sottolineando che “al di là delle singole posizioni”, riferendosi ad Alessandri, “continueremo a lavorare con la Regione - afferma il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi - per un tavolo comune in cui impostare una strategia romagnola che coinvolga tutte le province, rispettando le specializzazioni di ogni scalo. Avere due aeroporti in Romagna è testimonianza di vitalità e dinamismo industriale, e faremo di tutto per creare le sinergie ad ogni livello”. “Sono infrastrutture che, se adeguatamente messe a sistema con lungimiranza e coordinate a livello regionale, potranno aiutare il territorio a fare quel salto di qualità nelle connessioni che deve riguardare tutti gli asset viari - alta velocità, strade, porto - aggiunge il vicepresidente delegato alle infrastrutture e agli aeroporti, Alessandro Pesaresi - Dopo il lavoro iniziato l’estate scorsa sullo scalo riminese, intendiamo facilitare e incentivare il dialogo tra gli amministratori delegati dei due aeroporti, con l’obiettivo di una crescita armoniosa ed equilibrata dei due scali. Le premesse ci sono tutte per conseguire l’obiettivo, a partire da capacità imprenditoriali di prim’ordine”.