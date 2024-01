Aeroporto di Forlì. Appello del Comune alla Regione

FORLI’. Il Comune di Forlì appoggia il piano di sviluppo dell’Aeroporto Luigi Ridolfi, che conta diverse nuove rotte, e fa appello alla Regione. «E’ necessario che da viale Aldo Moro arrivi una spinta forte a sostegno del nostro scalo per favorire strategie di rilancio dell’intera Romagna», afferma l’assessore comunale al Turismo, Andrea Cintorino. Il piano di sviluppo presentato nei giorni scorsi dal direttore generale & Accountable manager F.A. Stefano Gilardi, dice l’assessore, «dimostra la serietà con cui opera l’azienda, la solidità del gruppo imprenditoriale e le prospettive di crescita che si pongono gli investitori». Le 12 rotte della prossima estate e la partnership con Air Mediterranean, prosegue, «confermano la qualità dell’offerta turistica verso destinazioni di assoluto prestigio e l’impegno della società ad esplorare nuove rotte per potenziare l’incoming». Per questo Cintorino si associa all’appello lanciato da Gilardi alla Regione perché lo sostenga: «Il Ridolfi è uno scalo in forte espansione, con un sedime aeroportuale grandissimo e in larga parte inutilizzato. Le prospettive di crescita sono enormi e le opportunità per accrescere il valore dell’infrastruttura sono numerose poiché interessano sia il profilo commerciale che quello manutentivo». Per l’assessore, con questi presupposti, «il nostro aeroporto può rappresentare un trampolino di lancio per l’occupazione e l’economia locale».