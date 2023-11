Aeroporti. Tra Forlì e Rimini oltre 350.000 passeggeri nel 2023. Gilardi nuovo direttore generale di “FA”

Supera quota 100.000 passeggeri a settembre l’aeroporto Ridolfi di Forlì gestito da Forlì Airport. Mentre il vicino scalo Fellini di Rimini, affidato ad Airiminum, si avvina ai 246.000. Assoaeroporti pubblica i dati relativi al settembre di quest’anno e per gli scali romagnoli le statistiche registrano al Ridolfi 262 movimenti con 12.248 passeggeri, per un totale dall’inizio dell’anno di 2.605 movimenti, in aumento dell’88%, e 110.762 passeggeri, su di oltre l’85%. La società Fa intanto annuncia il nuovo direttore generale e accountable manager: si tratta di Andrea Gilardi che, dopo una lunga carriera ai vertici di grandi tour operator, atterra in Romagna. “Sono consapevole della responsabilità che tale investitura comporta”, commenta augurandosi di “collaborare efficacemente con tutte le istituzioni e gli enti di settore e non, come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di tutto il comparto”. Per il presidente di Fa Giuseppe Silvestrini “la comprovata esperienza nell’industria turistica, in particolare in ruoli operativi complessi e di primaria importanza gli garantiranno tutti gli strumenti e la conoscenza necessari a ricoprire al meglio il suo nuovo incarico”. Per quanto riguarda lo scalo Fellini di Rimini, invece, a settembre si registrano 519 movimenti per quasi 45.000 passeggeri. Numeri che dall’inzio dell’anno crescono rispettivamente a 3.150 e 245.811, in crescita a doppia cifra, 19% e 38%, rispetto al 2022 ma ancora nettamente sotto il 2019, del 22% e del 26%.