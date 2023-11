Abbandonati undici cuccioli di simil maremmano nelle colline tra Forlì e Faenza

Undici cuccioli di simil maremmano sono stati trovati nelle colline tra Forlì e Faenza da un sensibile ciclista che, alla vista dei piccoli quattro zampe dal manto bianco, non ha esitato ad arrestare la sua corsa per prestargli soccorso. I piccoli erano in una zona impervia e della mamma non c’è nessuna traccia. Si pensa, dunque, che possano essere stati abbandonati da una mano crudele che ha pensato di liberarsi di loro in questo modo.

Inizialmente hanno fatto capolino dal dirupo nel quale erano i primi tre Fido ma, di lì a poco, anche gli altri 8 fratellini hanno trovato il coraggio di risalire il pendio. I cuccioli sono stati immediatamente accolti all’interno del canile comprensoriale forlivese dove verranno svezzati.

Anche se sono già numerose le chiamate di cittadini interessati alla loro adozione, infatti, sono ancora troppo piccoli per affidarli ad una famiglia. Dovranno, prima, essere svezzati e finire l’iter sanitario intrapreso e solo in seguito saranno pronti per essere accolti da amorevoli persone che gli facciano conoscere il lato migliore dell’uomo.