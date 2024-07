A14, chiuso il tratto Forlì-Faenza in corsia nord nelle notti di mercoledì 24 e giovedì 25 luglio e chiusa l’uscita di Faenza

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia e di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, con orario 22-6, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

- sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientrare in A14 alla stazione di Faenza;

- sarà chiusa l’uscita della stazione di Faenza, per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100.

Si precisa che, per effetto delle suddette chiusure, la stazione di Faenza sarà completamente chiusa in uscita.