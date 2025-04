A Tredozio tutto pronto per la sagra e il palio dell’Uovo

In occasione della Pasqua 2025, Tredozio si anima con la tradizionale Sagra e Palio dell’Uovo, giunta alla sua 59ª edizione, e in programma domani e lunedì. Due giornate ricche di eventi, giochi, mostre e degustazioni che celebrano l’antica usanza locale della battitura delle uova sode. Infatti, la tradizione, che si perpetua dal 1964, vede come soggetto unico ed esclusivo delle gare l’uovo, sia crudo che sodo. Un appuntamento reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune, Pro loco e i quattro rioni coinvolti (Borgo, Casone, Nuovo e Piazza).

Si comincia il giorno di Pasqua con la gara delle sfogline, ovvero la competizione per decretare la migliore sfoglia tirata con il mattarello (vincerà la sfoglia rotonda col più ampio diametro). A seguire, il campionato nazionale dei mangiatori di uova sode (il campione in carica ha mangiato 22 uova in soli tre minuti), la battitura dell’uovo sodo. Ogni partecipante avrà un uovo sodo con cui dovrà cercare di ammaccare l’uovo dello sfidante. Le gare pomeridiane del giorno di Pasqua si concluderanno con il tradizionale Palio dell’Uovo al femminile che si disputa tra le quattro squadre di ragazze dei quattro rioni che si cimenteranno nella gara di caccia dell’uovo nel pagliaio e nella staffetta dell’uovo guancia guancia. In serata è prevista la premiazione. Il giorno di Pasquetta, invece, il programma prevede la sfilata in costume dei quattro gruppi rionali e relativi carri allegorici che percorreranno il cuore del paese. C’è attesa anche per il Palio dell’Uovo maschile, che si disputa fra i quattro rioni sulle rive del fiume Tramazzo. Anche in questo caso i partecipanti si sfideranno nella battaglia delle uova crude (lancio di 600 uova per ogni tornata), nel tiro al bersaglio, nella ricerca dell’uovo nel pagliaio e nel tiro alla fune. A metà giornata torna anche la storica Disfida dell’Uovo tra Tredozio e Arcevia (comune marchigiano gemellato dal 1982), che coinvolge due regioni unite da una stessa tradizione. Durante le due giornate saranno presenti anche il mercato e stand gastronomici.