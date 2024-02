A Forlì scoperti 17 lavoratori irregolari, denunciati due commercianti cinesi a Cesena

La Guardia di Finanza di Forlì in questa prima parte dell’anno ha effettuato oltre 300 controlli sul trasporto delle merci e in 43 casi ha riscontrato irregolarità. Durante gli interventi a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sono state sequestrate, nei pressi della stazione ferroviaria di Forlì e del centro storico cittadino, diverse dosi di hashish; due giovani sono stati segnalati al Prefetto per l’adozione dei pertinenti provvedimenti amministrativi connessi alla detenzione di sostanze

stupefacenti per uso personale.

Denunciati due cinesi e sequestrati 600 prodotti

I servizi di controllo sul commercio hanno portato alla denuncia di due soggetti di origine cinesi e al sequestro di circa 600 prodotti - tra i quali svariati capi d’abbigliamento recanti il logo contraffatto di una nota griffe, nonché giocattoli, articoli di carnevale, oggetti di bigiotteria e materiale elettrico non conformi alla normativa vigente in quanto privi dell’obbligatoria indicazione merceologica e sull’origine o dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo o all’ambiente. Per questi motivi i militari del Gruppo di Cesena hanno proceduto, presso un esercizio commerciale del posto, a ritirare dal mercato i prodotti in quanto potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Lavoro nero a Forlì

I Finanzieri del Comando Provinciale di Forlì hanno, altresì, eseguito 9 controlli a contrasto del lavoro sommerso, che hanno portato all’individuazione di 17 lavoratori impiegati in maniera irregolare o in nero in vari settori - quali quelli della ristorazione, dei servizi alla persona, del mobile imbottito e del commercio ambulante di generi non alimentari - procedendo, inoltre, alle conseguenti verbalizzazioni nei riguardi dei rispettivi datori di lavoro.