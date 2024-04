A Forlì i giovani “creano” la città del futuro

I giovani e la creatività tra workshop e incontri con maestri d’arte al centro dell’evento che si terrà il 6 aprile alla Fabbrica delle Candele di Forlì. È stato presentato alla sala teatro della Fabbrica delle Candele l’evento dal titolo “Costruiamo insieme la Forlì di domani - Giovani e creatività nella Fabbrica del Futuro”, una giornata volta “a tracciare le linee guida del futuro della creatività - spiega l’amministrazione - dando spazio e voce alle aspettative, desideri e idee innovative dei giovani della città”. Nel corso della presentazione sono intervenuti l’assessore alle Politiche giovanili Paola Casara, il dirigente del Servizio Cultura Stefano Benetti e Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica. La giornata del 6 aprile avrà quindi un approccio inclusivo e partecipativo, coinvolgendo attivamente i giovani: infatti, nella mattina protagoniste saranno le classi delle scuole superiori che parteciperanno a workshop interattivi e sessioni di brainstorming. Nel pomeriggio, sarà il momento delle associazioni culturali e degli under 35 per condividere proprie esperienze e collaborare attivamente a definire le linee guida della creatività del futuro. Alle sessioni del mattino e del pomeriggio prenderanno parte come relatori Marco Sabiu, direttore d’orchestra e compositore; Luca Pagliari, giornalista e storyteller; Federico Bellini, drammaturgo e Giovanni Ortoleva, attore di teatro. “’Costruiamo insieme la Forlì di domani’ si presenta come un’opportunità unica per dare forma al futuro della città, mettendo al centro l’energia e la creatività dei suoi giovani”, commenta infine Casara. “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile l’evento - prosegue - studenti, associazioni e il team dell’Assessorato con cui è stato un privilegio lavorare per promuovere creatività e innovazione nella nostra comunità”.