A Forlì-Cesena un parrucchiere su cinque è abusivo

Forlì-Cesena, la piaga dell’abusivismo nel settore del beauty. L’indagine condotta dall’Ufficio Studi CNA ha svelato il ruolo centrale che il settore beauty e benessere gioca nella vita quotidiana, ma ha anche rivelato un’ombra preoccupante: un’azienda su cinque, in media, opera in modo abusivo. È stata esaminata la richiesta di servizi di acconciatura ed estetica, rivelando che quasi tutti i cittadini nella nostra provincia si affidano, almeno una volta, a parrucchieri/acconciatori. Inoltre, le imprese del settore beauty possono essere incluse tra servizi di prossimità, perché circa il 70% della clientela percorre meno di tre chilometri. Con l’avanzare dell’età, ovviamente, la distanza diventa ancora più rilevante e la distribuzione capillare di saloni di acconciatura e centri estetici diventa un punto di forza sociale. Ma come vengono scelti questi servizi? Il passaparola la fa da padrone con percentuali che si aggirano tra il 50 e 60%. A seguire, la ricerca su internet o tramite social. Gli operatori del settore costruiscono rapporti fiduciari con i clienti: solo il 20% dichiara di frequentare più di un barbiere/parrucchiere e appena il 13% più di un centro estetico. Ma va osservato che nella fascia più bassa d’età, tra i 18 e i 29 anni, la diversificazione cresce al 43% per i saloni di acconciatura e al 26% per i centri estetici.

Ma, il lato oscuro del settore emerge con forza: il 27% delle attività opera in modo irregolare, superando di gran lunga la media nazionale del 14%.