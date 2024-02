A Forlì-Cesena 29 interventi dei Carabinieri in gennaio per maltrattamenti in famiglia

Il contrasto alla violenza di genere rappresenta, per il Comando Provinciale Carabinieri di Forlì-Cesena, una delle principali attività che svolge con abnegazione nei confronti di tutte le vittime spesso donne e bambini che, ogni giorno, sono oggetto di maltrattamenti, violenze e atti persecutori. Dall’inizio dell’anno i reparti territoriali dell’Arma di Forlì-Cesena sono intervenuti in 29 casi di maltrattamenti in famiglia (talvolta anche aggravati dalla presenza di minori) a seguito dei quali è stato attivato il c.d. “codice rosso” per la maggior parte di questi ed, in alcuni casi, è stato necessario anche ricorrere alle cure ospedaliere.

Ad oggi sono state denunciate 21 persone, con 2 arresti. Dal Comando Provinciale di Forlì-Cesena si fa sapere che sarà sempre profuso il massimo impegno da parte dei propri militari, per dare sostegno a tutti i cittadini.