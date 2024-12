A 80 anni deve scontare 3 anni e 6 mesi per spaccio: rintracciato dai Carabinieri di Gambettola

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Gambettola hanno arrestato un 80enne italiano, in esecuzione del provvedimento di condanna definitivo, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Forlì, con pena definitiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 15.000 euro di multa. L’uomo, condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in altre località della provincia di Forlì nel 2012, è stato rintracciato dai carabinieri di Gambettola e, al termine delle formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.