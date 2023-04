Forlì. Via libera al progetto di  Ferretti Group nell’area portuale ex yard Belleli di Taranto

Decisivo passo in avanti per il progetto di Ferretti Group nell’area portuale ex yard Belleli di Taranto che permetterà la realizzazione di un insediamento industriale per la costruzione di modelli e stampi per la produzione di scafi per yacht di lusso, coperte e sovrastrutture in composito e carbonio oltre ad un centro di ricerca per materiali avanzati.

Si è conclusa ieri la conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 252 bis c.a. presieduta dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con l’approvazione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche intervenute, del progetto definitivo di bonifica e sviluppo industriale.

Potranno pertanto avere inizio le gare per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza permanente da un punto di vista sanitario e ambientale, con l’obiettivo di preservare le matrici ambientali non contaminate, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina antistante allo stabilimento produttivo, che permetteranno l’avvio anche della seconda fase che riguarderà la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse per la realizzazione dello stabilimento da parte di Ferretti Group.

Ferretti Group è stato assistito dallo Studio Legale Capece Minutolo Giuliani come advisor legale di Ferretti Group per l’intera operazione.

“Il parere positivo della conferenza dei servizi è il via libera che aspettavamo per procedere con un progetto che si inserisce perfettamente nelle linee strategiche di Ferretti Group. Ringrazio il Ministero, la Regione Puglia e tutte le istituzioni per l’attenzione e la collaborazione riservata alla nostra iniziativa industriale”, ha commentato l’avvocato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group. Questo insediamento diventerà un centro di eccellenza; all’avanguardia sia per il livello di tecnologia che per il rispetto dell’ambiente, rafforzando ulteriormente la nostra capacità produttiva.