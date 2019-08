Nel suo paese, Santa Sofia, si è conquistato il secondo mandato con il 91,8% delle preferenze, per avversario aveva solo una lista più a sinistra guidata da Potere al popolo. Daniele Valbonesi si candida ora ad essere il nuovo segretario del partito democratico forlivese e non nasconde le sue posizioni sempre a sinistra all’interno del partito.

I particolari sul Corriere Romagna oggi in edicola

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: