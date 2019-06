Forlì: travolte sulle strisce pedonali, ferite due ragazze di 16 anni

Due ragazze di 16 anni investite sulle strisce pedonali mentre attraversavano la carreggiata. Il grave incidente si è verificato intorno alle 18 in viale Roma, all’altezza del civico 205. Le due ragazzine sono ricoverate una a Forlì e l’altra a Cesena per i traumi riportati. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia municipale intervenuta per i rilievi di legge.

Pare che le due giovanissime, compagne di scuola, si siano avvicinate al regolare passaggio pedonale e hanno atteso che l’auto che procedeva dal Forlì verso il Ronco si fermasse per permettere loro il passaggio. Arrivate nella seconda parte della carreggiata, però, la stessa accortezza non è stata tenuta dal conducente di una Fiat Punto, 28enne, che ha investito le minorenni mentre era a metà della carreggiata.