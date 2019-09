Forlì, Tassinari presidente commissione sui minori

FORLI. La consigliera della Lega Elisabetta Tassinari è stata eletta, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l’astensione di PD e 5Stelle, Presidente della neo costituitasi Commissione consiliare di indagine sui minori. “Ringrazio i consiglieri per la fiducia conferitami. Quello che ci aspetta nei prossimi mesi è un’attività ispettiva parsimoniosa, calibrata sull’ascolto di chi lavora e presta servizio all’interno del circuito degli affidi. Su una cosa voglio essere chiara non c’è alcuna volontà di mettere in piedi un tribunale dell’inquisizione o di perseguire, per partito preso, chi opera all’interno dei servizi sociali. Quello che vogliamo mettere in luce, attraverso l’istituzione di questa Commissione, è il sistema degli affidi declinato nel nostro Comune, partendo dalla gravissima inchiesta di Bibbiano che ha investito a macchia d’olio l’intera Val D’Enza".

