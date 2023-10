Forlì. Studenti a lezione dall’astronauta Maurizio Cheli

«Sono nato a Zocca un paese di 1.500 abitanti nel Modenese, a 7 anni volevo fare il pompiere e guidare un camion, poi un giorno ho visto un aereo volare basso e ho deciso che volevo stare in alto. A 10 anni dopo aver visto in tv lo sbarco sulla luna sono rimasto affascinato dalle immagini e ho deciso che da grande avrei fatto l’astronauta». Comincia così il racconto di Maurizio Cheli, 64 anni, agli studenti del campus di Forlì. «Sono stato pilota dell’aeronautica militare e sono diventato astronauta leggendo il giornale perché dopo aver letto un avviso nel quale l’Asi cercava astronauti ho deciso di mandare la domanda e dopo una selezione durata due anni mi sono ritrovato alla Nasa. Il volo è diventato una vera e propria passione. Penso che sia proprio la passione l’elemento più importante della nostra vita che ci fa impegnare sempre di più ogni giorno. Passione per me significa mettere insieme lo stomaco con il cervello, le basi di quello che diventeremo si costruiscono sull’attività di tutti i giorni e la passione è un elemento fondamentale. Io vengo da una famiglia dove nessuno aveva mai preso un aereo, ho portato i miei genitori a fare il primo volo all’età di 85 anni».

Maurizio Cheli entra a far parte della European Space Agency (Esa) nel 1992 e viene inviato al Johnson Space Center di Houston, alla Nasa, dove inizia una entusiasmante fase della sua carriera e della vita. Cheli è stato il primo pilota non statunitense a prendere parte al corso che gli ha permesso di conseguire la qualifica di “mission specialist” ovvero astronauta professionista. Dopo anni di addestramento, nel 1996, a bordo dello Space Shuttle Columbia, Cheli partecipa alla missione STS-75 Tethered Satellite.

«L’attività spaziale è molto complessa e di solito passa molto tempo prima di poter essere assegnato a una missione spaziale. Sullo shuttle impari l’importanza di lavorare in team, esattamente come in un’azienda dove gli obiettivi sono superiori alle capacità dei singoli. I fattori determinanti sono tre: competenza, fiducia e interdipendenza. Nello Shuttle se muovi l’interruttore sbagliato nel momento sbagliato si salta in aria tutti, non si può prescindere dal lavoro di squadra». Cheli si è poi soffermato, anche con l’aiuto di suggestive immagini, su come si vive dentro una navicella spaziale. «Gli spazi sono davvero ridotti e a causa della contiguità fisica serve un alto grado di sopportazione, anche se lo spazio è piccolo è facile perdere le cose a causa dell’assenza di gravità; dormire e mangiare è un’esperienza molto diversa rispetto a quello che facciamo sulla terra, oltre a lavorare c’è anche il tempo di giocare, bastano qualche bolla d’acqua e un filo interdentale per divertirsi. Quando sei nello spazio la cosa che colpisce veramente nell’anima è vedere la terra da un’altra prospettiva, è più facile riconoscere i posti ed è una lezione di geografia gratis bellissima. Come sulla terra ci si emoziona per albe e tramonti, ma visti da una prospettiva diversa, ancora più incredibile. Lì capisci che la percezione che noi abbiamo delle cose dipende dal punto di vista». E rivolgendosi al futuro degli studenti Cheli ha sottolineato: «Siete destinati ad essere manager di persone o di programmi, il mondo è diventato molto complesso, non si raggiungono gli obiettivi senza le persone». Da ciò che si vede lassù arriva anche il monito di Cheli sulla sostenibilità: «Siccità, inquinamento e deforestazione si vedono bene dallo spazio e sono concetti razionali sui quali bisogna riflettere. Si vedono gli effetti delle azioni dell’uomo, la sostenibilità oggi è veramente importante, deve diventare qualcosa che ci ispira come filosofia. Il momento più spettacolare è il rientro, quando nella fase di decelerazione sei praticamente avvolto da fiamme multicolore e anche qui il cambio di prospettiva è incredibile, sei in una palla di fuoco ma non la vedi da fuori, ci sei dentro».

L’impresa di Dario Costa

Anche Dario Costa, 43 anni, pilota Guinness World Record di volo acrobatico, dopo gli studi in fisica ha realizzato i suoi sogni e ha stabilito un record unico: il 4 settembre 2021 con il suo aereo da corsa Zivko Edge 540, ha attraversato due gallerie a Çatalca, sull’autostrada turca di Marmara. «Una statistica dice che solo l’8% delle persone riesce a realizzare i propri sogni – ha detto Costa agli studenti – e questo secondo me perché i problemi sono due: si pensa che il talento sia una cosa naturale e si dice che non bisogna avere paura. Ma è solo una scusa e una bruttissima scorciatoia. Da bambino ho cambiato dieci case in dodici anni e l’aereo è il posto dove mi sento a casa. Ho trasformato l’incubo della mia infanzia in un sogno. Il progetto del tunnel era il mio grande sogno, ci ho messo tre anni a trovare il luogo adatto e quando la Red Bull mi ha detto che mi dava il supporto di un pool di ingengneri mi sono offeso. Poi mi sono reso conto che ero stato stupido e che sarei morto se avessi fatto tutto da solo. Dovevo rendere il progetto più sicuro possibile, portavo le mie paure ogni giorno e insieme agli ingegneri cercavamo di ridurre i rischi. Per 14 mesi ho immaginato e visualizzato ogni giorno quei 44 secondi che servivano per compiere la mia impresa». Ma escludere tutti i rischi e calcolare esattamente le situazioni è impossibile. «Sapete una cosa? Di quei 44 secondi ricordo solo tre cose: l’effetto suolo, l’aereo voleva andare per forza a destra; il risucchio dal soffitto, che non ci doveva essere e un volatile che ha attraversato l’uscita del tunnel e io non avevo la visiera abbassata. Per fortuna è andato tutto bene. L’allenamento è stato difficile e faticoso sotto tutti i punti di vista, pensate che in quei 44 secondi potevo sbattere le palpebre solo tre volte. La cosa riuscita di più in questo progetto è la parte umana: non esiste un talento per fare questo, la scienza aiuta molto e la passione ti fa superare tutto. Per questo dico che è superficiale affermare che si nasce capaci, con un talento. E la paura per 14 mesi è stata la mia migliore amica».

Forlì vola alto e il Campus ha festeggiato nell’ambito del Festival del Buon Vivere i dieci anni dall’internazionalizzazione della laurea magistrale in Aerospace Engineering, insieme a Maurizio Cheli e Dario Costa. La chiesa di San Giacomo ieri era gremita di studenti e docenti, che hanno ascoltato con ammirazione e stupore le storie dei due ospiti. «Festeggiamo i dieci anni nella cornice del Festival del Buon vivere con un evento pubblico perché il legame con la città è forte – ha sottolineato Fabrizio Giulietti, docente di meccanica del volo e coordinatore del corso di studio in ingegneria aerospaziale – e perché non possiamo separare la storia dell’ingegneria aerospaziale da Forlì». Il magnifico rettore Giovanni Molari ha affermato che «sono stati 10 anni molto proficui caratterizzati da tanti scambi internazionali e da un percorso formativo che ha dato impulso alla città». Sono intervenuti anche l’assessore regionale Vincenzo Colla, l’assessore alla Cultura di Forlì Valerio Melandri, il vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi Gianfranco Brunelli e i docenti universitari Paolo Tortora e Alessandro Talamelli. I relatori hanno illustrato il corso di studi e l’importanza di avere un Polo tecnologico aeronautico a Forlì.