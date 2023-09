Forlì. Strage di Ustica, Stefano Filippi dopo le rivelazioni di Amato: “Ora la politica faccia il suo dovere”

«Ora ci aspettiamo che la politica faccia il suo dovere e arrivi dove la magistratura non ha potuto, per assenza di mezzi». Stefano Filippi non ha dubbi sulla ricostruzione che l’ex presidente Giuliano Amato ha fatto sulla strage di Ustica: nel Dc9 dell’Itavia il 27 giugno 1980 era a bordo anche suo padre Giacomo, imprenditore originario di Forlimpopoli, che da Bologna doveva raggiungere la Sicilia per affari. «La vera novità non sta nelle rivelazioni ma nel fatto che Amato abbia deciso di parlare, un uomo delle istituzioni quale è stato è credibile. E ha detto quello che stiamo dicendo da oltre vent’anni, dalla sentenza del 1999 del giudice Priore dove è emerso che quanto accaduto non era quello che volevano farci credere».

