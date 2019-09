FORLI'. Ieri mattina alle 9.25 in via Forlanini una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di viale Roma è stata impegnata nel più classico degli interventi: il salvataggio di un gatto. Il felino, di poche settimane, si era infilato per curiosità nel vano motore di una Fiat Panda. Insieme ai pompieri era presente anche un veterinario dell’Ausl.

