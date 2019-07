Forlì saluta i Mercoledì del cuore 2019

Dietro ogni successo c’è l’energia di tutti, ed è grazie al lavoro delle attività commerciali del centro storico, negozi, locali e ristoranti, che si sono potuti realizzare tanti eventi che hanno animato la città per i mercoledì dell’estate forlivese

Migliaia di persone in centro per i mercoledì del cuore

Da maggio si susseguono i Mercoledì del Cuore, ognuno a suo modo personalizzato e caratterizzato da un evento principale... il Silent Party, lo Sport , i mercatini creativi e artigianali ci hanno accompagnato fino a questo Mercoledì 24 Luglio, ultimo grande appuntamento con i Mercoledì dell’estate forlivese. Dopo un'estate di grande festa e di divertimento sarà l'occasione per salutare i mercoledì in centro con ancora tantissima musica, arte e mostre e per godersi le piazze e le vie della città piene di vita, di enogastronomia, di luci, stand di ogni tipo e i negozi aperti.

Anche per questo ultimo mercoledì i negozianti, i ristoratori e tutti gli associati di Forlì nel Cuore hanno in serbo una grande serata per salutare i Mercoledì del Cuore. I saldi non sono ancora andati in vacanza e i negozi del Centro illumineranno le vetrine proprio con le promozioni e le offerte sulla moda primavera/estate...un'opportunità da non lasciarsi scappare.