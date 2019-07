FORLI'. Paura in via Locchi a Forlì dove mercoledì sera si è sviluppato un incendio al terzo piano di una palazzina il cui proprietario, un disabile, è fortunatamente riuscito a mettersi in salvo riportando comunque alcune ustioni. Evacuati anche alcuni appartamenti. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco, impegnati a lungo per domare le fiamme, visibili da chilometri.