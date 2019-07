Forlì, protocollo d'intesa tra 118 e Romagna Acque

E’ stato firmato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa fra Romagna Acque-Società delle Fonti spa (nella persona del presidente Tonino Bernabè) e la Centrale Operativa 118 Romagna del Servizio Sanitario Emilia-Romagna (rappresentata dal direttore, dottor Maurizio Menarini).

Il protocollo avrà durata fino al 31 gennaio 2023: e, al pari di quelli analoghi già in essere con i Vigili del Fuoco e con il Soccorso Alpino, parte dalla necessità di garantire un livello di sicurezza maggiore ai propri dipendenti ma anche a fornire maggiori servizi al territorio su cui Romagna Acque opera in ossequio ad una costante linea d’azione mirata al miglioramento continuo della qualità della vita. L’accordo prevede una maggior conoscenza delle aree di attività comuni, lo sviluppo di attività di formazione reciproca e la definizione di procedure operative condivise: modalità che possono produrre una ricaduta positiva sulla pubblica incolumità e sulla sicurezza degli operatori durante le operazioni di soccorso e nei casi di emergenza.

I protagonisti della firma del Protocollo

Per il sistema 118 Romagna si tratta di un’opportunità per migliorare ancora di più la rete delle destinazioni per l’elisoccorso attraverso il monitoraggio e la individuazione di siti di atterraggio in aree isolate ma che possono risultare di grande utilità per il soccorso a personale operante ed a residenti e turisti che frequentano le zono appenniniche. Inoltre viene migliorata la cartografia della centrale operativa con il continuo aggiornamento degli stradari di territori a bassa densità abitativa e con la possibilità di meglio individuare i luoghi di intervento.