Forlì, premio per il Comune riciclone

-Forlì si è aggiudicata il premio “Comuni Ricicloni 2021” assieme a Massa Carrara e

Martina Franca. Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che,

nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente e patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia i

Comuni convenzionati che si sono distinti per la quantità e la qualità della raccolta del vetro.

Forlì dove nel 2022 sono stati raccolti 40 kg di vetro per abitante si è aggiudicata il premio grazie

ad un progetto creato con Alea Ambiente, la società pubblica del forlivese per la gestione dei

rifiuti per sensibilizzare gli utenti a un sempre migliore conferimento del vetro.