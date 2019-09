Forlì, nell'auto "modificata" spunta la droga. Tre in manette

Sorpresi con oltre 4,5 kg di hashish finiscono in manette. Gli uomini della Squadra mobile di Forlì insieme ai colleghi del Commissariato di Cesena hanno arrestato tre campani di 47, 49 e 51 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di sabato scorso gli agenti hanno notato sopraggiungere nell'abitazione del 51enne una Fiat Panda con a bordo due persone. Osservando le modalità dell'incontro i poliziotti si sono insospettiti osservando come, con fare sospetto e veloce, i tre si dirigessero nei parcheggi sotterranei di un condominio. Al controllo della vettura è emerso che in corrispondenza della parte posteriore dell'auto, in basso, era stata creata una cassa in metallo ad hoc in cui erano stati occultati 20 panetti di droga del peso di 2 kg. La perquisizione domiciliare nell'abitazione del 51enne ha portato al sequestro di altri 2,6 kg della stessa sostanza, di bilancini di precisione e di 300 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.