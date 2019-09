Forlì, nel negozio di tatuaggi trovata cocaina. Due arresti

FORLI'. Nel negozio di tatuaggi non c’erano solo inchiostro e strumenti per realizzare disegni sulla pelle dei clienti ma anche droga. Nei giorni scorsi gli uomini della Squadra mobile hanno arrestato un 34enne e un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di 70 grammi di cocaina. Gli agenti si sono insospettiti vedendo nei pressi dell’attività un via vai di persone note come assuntori; a quel punto i poliziotti hanno voluto approfondire la questione ma alla vista delle forze dell’ordine i due hanno tentato di occultare e disfarsi di alcuni involucri blu ritardando l’apertura della porta d’ingresso. Dalla perquisizione sono spuntati 20 grammi di polvere bianca a testa nascosti nei pantaloni mentre altri 30 si trovavano in un cassetto del mobile della reception. Sequestrati anche 1.400 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e un pugnale.

