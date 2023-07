Forlì, le proposte del Comitato vittime del fango Romiti

Prime proposte del Comitato delle Vittime del Fango Quartiere Romiti al Comune. Sono racchiuse in un documento che in sintesi chiede: mappatura dei bisogni dei cittadini per tornare ad una condizione di vita sufficiente: un interlocutore unico, un portavoce del Comune di Forlì o un ufficio specificatamente preposto, a cui fare arrivare le istanze, trasmettere proposte, le paure e le richieste di informazioni e di interventi che chiedono i cittadini; la proposta di Piano di Protezione Civile aggiornato corredato di un nuovo Piano di Evacuazione in caso si ripresentasse una emergenza; spostare il Punto di distribuzione dei generi di prima necessità al Palafiera non ha aiutato gli alluvionati (file interminabili), specialmente quelli senza macchina, occorre prevedere alcuni Punti di Distribuzione direttamente nei Quartieri; l’emergenza legata ai bisogni basilari delle persone non è finita, occorre dare un segnale di sostegno e riconoscimento da parte del Comune a tutte le Associazioni e Volontari che ancora oggi stanno operando sul campo per stare vicino ai cittadini, occupandosi in presa diretta dei loro bisogni; invitare infine l’Amministrazione comunale a proclamare una giornata di memoria e di lutto per i nostri tre cittadini vittime dell’alluvione.