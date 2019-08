Forlì, ladro di bici a 83 anni. Denunciato dalla polizia

FORLI'. Ladro di bici a 83 anni. E' stato denunciato dalla polizia il pensionato, noto alle forze dell'ordine per il suo passato “burrascoso”, protagonista di un paio di furti di biciclette in pieno centro storico. Il fatto è avvenuto lunedì pomeriggio nella centralissima piazza Saffi dove una giovane del posto, che era insieme ad un’amica, si è fermata a prendere un gelato appoggiando il suo velocipede al muro. Mentre stava conversando con l’amica, si è accorta che qualcuno le aveva appena prelevato la bicicletta. Alzando lo sguardo, ha visto che sulla sella c'era un anziano che si stava dirigendo verso corso della Repubblica. L’ha quindi immediatamente raggiunto, ma l’uomo insisteva nell'affermare che il velocipede era il suo e non è stato facile per la ragazza ottenerne la restituzione fino a quando non ha allertato la Polizia, inducendo l'uomo ad allontanarsi a piedi.

L'anziano è stato però rintracciato poco dopo. Alcuni esercenti del centro hanno poi riferito agli agenti che poco prima era successo un simile episodio in danno di un’altra coppia di ragazzi. Il pensionato è stato denunciato per furto aggravato.