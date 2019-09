Forlì, la Finanza sequestra giochi e oggetti pericolosi

Più di trecentonovantamila articoli sequestrati perchè non conformi, con false etichettature, ovvero totalmente mancanti di qualsivoglia delle indicazioni previste dalle normative vigenti in materia. Tali articoli, sottoposti a sequestro (giocattoli, articoli di elettronica e accessori vari), sono risultati venduti in frode oltre che pericolosi.

E' il bilancio dell'operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Forlì a tutela della salute e sicurezza del consumatore in materia di frodi in commercio.

All’esito delle attività, un soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì per frode in commercio oltre che segnalato alla Camera di Commercio per violazione della normativa nazionale del Codice di consumo, poiché colto nell’atto di vendere prodotti privi delle avvertenze, dell’origine e paese di produzione/importazione o con etichetta completamente in lingua straniera. Nei suoi confronti pertanto sono state irrogate le previste sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.



