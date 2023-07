Forlì, incendio in un garage

Paura questa mattina in Manumissio, tra via Trentola e via Cavedalone, per un incendio che è scoppiato in un garage di pertinenza ad un’abitazione al civico 22/F. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio nel locale, dove c’erano alcuni monopattini e bombole del gas. Danneggiato anche l’impianto fotovoltaico. Per fortuna non si segnalano feriti, sul posto anche i Carabinieri. Il fumo ieri intorno alle 10.30 era visibile da chilometri di distanza

1 di 7