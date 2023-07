Forlì, incendio in reparto della Celanese

Intorno alle 8 di oggi un impianto del reparto LFT dello stabilimento di Celanese Forlì ha preso fuoco.

La squadra di emergenza in turno appena viste le fiamme ha fatto prontamente evacuare lo stabilimento, tolto la tensione, chiuso alimentazione elettrica nelle aree interessate e chiamato i Vigili del Fuoco.

Tre squadre dei Vigili del Fuoco si sono recate presso lo stabilimento di villa Selva per estinguere le fiamme. Non sono stati rilevati danni a persone.

L’area interessata è stata messa in sicurezza per procedere con l’analisi delle cause dell’incidente e la sistemazione delle parti colpite.

La direzione aziendale sta intraprendendo le dovute azioni per poter riprendere le attività produttive quanto prima nella massima sicurezza dei lavoratori.