Forlì, in prognosi riservata il bambino ferito nell’incidente

Rimane in gravi condizioni il bambino di 8 anni, ricoverato in prognosi riservata al “Bufalini” di Cesena a seguito dell’incidente stradale di cui è rimasto vittima a Villafranca. Il violento schianto si è verificato martedì sera verso le 20 in via dei Prati. Il piccolo viaggiava assieme alla sorellina di 3 anni e a quattro adulti tra cui il padre su una Volkswagen Passat. Per motivi ancora al vaglio della Polizia locale di Forlì intervenuta sul posto per i rilievi di legge, il 27enne ucraino che era alla guida della vettura ha perso il controllo della macchina all’altezza di una curva. L’auto è dunque finita fuori strada andandosi a schiantare prima contro un palo di cemento dell’Enel e finendo poi la sua corsa nel fossato a lato della carreggiata con le ruote all’aria.